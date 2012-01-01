Врач Товмасян: назальные спреи могут искривить перегородку носа

Искривленная носовая перегородка есть у более чем 80% людей. Насколько это может быть опасно, рассказала заведующая отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИО им. Л. И. Свержевского, врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Анна Товмасян в программе "Доктор 24".

Непростая перегородка

Носовая перегородка состоит из хрящевого и костного отделов, которые разделяют полость носа на две половины. Ее искривление может быть связано с непропорциональным ростом костей лицевого скелета и структур самой перегородки, когда один отдел растет быстрее или отстает, рассказала Анна Товмасян.

Кроме того, нарушения появляются после травм или длительного использования назальных спреев – сосудосуживающих препаратов, которыми многие злоупотребляют, добавила врач.





Анна Товмасян врач-оториноларинголог Перегородка может быть полностью смещена в сторону или же локально (в виде бугра или гребня). Также она может быть искривлена S-образно.

Выявить искривленную перегородку способен только ЛОР-врач. Однако также ее можно определить по затрудненному дыханию, частых синуситах (воспалительное заболевание слизистых оболочек придаточных пазух носа) или лицевой боли, которую не может вылечить невролог. В таких случаях операция обязательна. Также искривление рекомендуется убирать аллергикам, которые часто чихают, страдают от зуда и выделений из носа.

Эксперт отметила, что, вопреки распространенному мнению, храп в 80% случаев не связан с искривлением перегородки. Кроме того, она неправильно расположена у более чем 80% людей, но не снижает их качество жизни.

"Кровавая" операция?

Перегородку выравнивают с помощью септопластики, при которой исправляют только искривленные фрагменты. При этом операция не сопровождается большой кровопотерей, отметила врач.

Также после вмешательства устанавливаются силиконовые пластинки и не используются носовые тампоны.

Однако если проводить операцию неправильно, форма носа иногда меняется. Например, кончик опускается или же перегородка немного проваливается внутрь. Поэтому к выбору врача важно подходить очень тщательно, предупредила Товмасян.