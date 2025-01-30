Лор Кошелев: физиотерапия может помочь в борьбе с зависимостью от капель для носа

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Физиотерапия является эффективным методом лечения последствий длительного применения сосудосуживающих капель для носа. Об этом в беседе с News.ru заявил отоларинголог Алексей Кошелев.

По словам врача, сейчас есть много разных вариантов физиотерапии: ультразвук, магнитное, лазерное лечение. Клиники, в том числе государственные, хорошо оснащены такой аппаратурой, отметил он.

"Пациенты часто скептически относятся к физиотерапии, но я бы советовал присмотреться к ней, если возникли трудности при отказе от сосудосуживающих капель для носа", – сказал Кошелев.

Специалист также рекомендовал при отказе от таких капель промывать нос солевыми растворами или обычным физраствором. В качестве более эффективного средства он назвал использование капель с содержанием стероидов, однако уточнил, что у них есть противопоказания.

"Если отек небольшой и зависимость от капель не исчисляется годами, то уже через две-три недели человек снова сможет нормально дышать носом и забыть о проблеме", – заключил отоларинголог.

Ранее врач-дерматолог Александра Филева объяснила, как сосудосуживающие капли от насморка вызывают зависимость. С ее слов, такие препараты сужают кровеносные сосуды в носовых проходах, из-за чего снижается кровенаполнение слизистой оболочки носа. Это снимает отек и нормализует дыхание, что облегчает насморк, но не лечит его.

Однако со временем рецепторы в носу перестают реагировать на вещества в составе капель, а на этом фоне отек усиливается, указала она.