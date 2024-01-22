Врач предупредила россиян об опасных последствиях капель против насморка

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Сосудосуживающие капли против насморка могут вызвать сильное привыкание, которое может привести к негативным последствиям. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-дерматолога Александру Филеву.

По ее словам, такие лекарства сужают кровеносные сосуды в носовых ходах, поэтому снижается кровенаполнение слизистой оболочки носа, что снимает отек и нормализует дыхание, при этом сами капли могут облегчить насморк, но не лечить.

"Именно из-за этого многие люди буквально подсаживаются на них. Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отек только усиливается", – объяснила эксперт.

Филева отметила, что при постоянном использовании таких капель может повыситься артериальное давление, появиться частые приступы головной боли, одышка и проблемы со сном. Если нос не может дышать без капель, жжет и пропадает чувствительность к запахам, то у человека уже развивается зависимость. В таком случае эксперт рекомендовала обратиться к врачу.

"Специалист предложит способы, как постепенно и методично сокращать использование лекарства, чтобы восстановить чувствительность носовых рецепторов и наладить дыхание. Иногда для избавления от многолетней зависимости достаточно всего недели лечения", – заключила Филева.

Ранее отоларинголог Ксения Шараева рассказала, что при насморке вместо капель можно использовать солевой раствор. Для устранения заложенности носа также она рекомендовала увлажнять помещение и пить больше жидкости.

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