Лор рассказал, как снять заложенность носа за три дня

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Вылечить заложенность носа дома можно при помощи сокращающих слизистую препаратов. Кроме того, подойдет промывание антисептическими и соляными растворами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Он уточнил, что человеку дается два-три дня на самолечение и выздоровление от заложенности носа. Использовать медик посоветовал антисептики на водной основе.

Также подойдут маслянистые средства, смягчающие, питающие и увлажняющие слизистую носа, добавил специалист. Препараты можно купить в аптеке.

"Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности", – отметил Зайцев.

Однако если за два-три дня от насморка избавиться не удалось, нужно обратиться к доктору, заключил эксперт.

До этого Зайцев назвал главные причины появления аденоидов. По словам специалиста, в основном они появляются из-за наследственности, плохого лечения и позднего обращения к врачу. В запущенной стадии устранить патологию будет сложно даже специалисту.

Между тем отоларинголог Ксения Шараева рассказала, что при насморке вместо капель можно использовать солевой раствор. Для устранения заложенности носа также важно увлажнять помещение и пить больше жидкости, добавила она.

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