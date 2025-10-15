15 октября, 13:36Технологии
Омбудсмен Мишонова предложила блокировать контент, связанный с зацепингом
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила блокировать и удалять из интернета контент, связанный с зацепингом.
"Я бы хотела, чтобы весь контент, который так или иначе отражает зацепинг: видео с электричек, видеоинструкции, тоже был признан деструктивным", – написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, удалять подобные ролики надо и из мессенджеров, чтобы подростки не могли пересылать их друзьям, тем самым вовлекая больше детей в свои опасные увлечения.
Ранее Мишонова предложила приравнять передвижение на крышах поездов к экстремистскому движению. Она рассказала, что в интернете есть целые ресурсы, которые предлагают подросткам поучаствовать в зацепинге. По словам омбудсмена, детей не останавливает даже риск погибнуть и травмировать товарищей.
