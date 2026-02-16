Проехавшегося на крыше автобуса подростка задержали в Москве

Фото: MAX/"МВД России"

Правоохранители в Москве задержали подростка-зацепера, который проехался на крыше автобуса по Вешняковской улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

В отношении 17-летнего москвича составили материалы по статьям КоАП о мелком хулиганстве и нарушении ПДД. На его законного представителя также оформили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию подростка.

Ранее сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Подмосковья, который проехал станцию на крыше электропоезда в столичном метро. Уточнялось, что зацепер забрался на крышу поезда на станции "Пушкинская" и проехал так до "Кузнецкого Моста". Задержать нарушителя удалось на станции "Китай-город".

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях согласно статьям о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Нарушителю также был назначен штраф.