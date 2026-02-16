Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 11:33

Происшествия

Проехавшегося на крыше автобуса подростка задержали в Москве

Фото: MAX/"МВД России"

Правоохранители в Москве задержали подростка-зацепера, который проехался на крыше автобуса по Вешняковской улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

В отношении 17-летнего москвича составили материалы по статьям КоАП о мелком хулиганстве и нарушении ПДД. На его законного представителя также оформили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию подростка.

Ранее сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Подмосковья, который проехал станцию на крыше электропоезда в столичном метро. Уточнялось, что зацепер забрался на крышу поезда на станции "Пушкинская" и проехал так до "Кузнецкого Моста". Задержать нарушителя удалось на станции "Китай-город".

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях согласно статьям о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Нарушителю также был назначен штраф.

Женщину арестовали за езду на сцепке вагонов в московском метро

Читайте также


происшествиягород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика