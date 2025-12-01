Форма поиска по сайту

01 декабря, 15:09

Происшествия

Полиция задержала зацепера, проехавшего на крыше поезда в метро Москвы

Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Подмосковья, который проехал станцию на крыше электропоезда в столичном метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, зацепер забрался на крышу поезда на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии и проехал так до станции "Кузнецкий Мост". Задержать нарушителя удалось на станции "Китай-город".

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении зацепера составлены протоколы об административных правонарушениях, согласно статьям 11.17 и 20.21 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Ему назначен штраф.

Официальный представитель МВД напомнила, что подобные действия угрожают жизни и здоровью нарушителей, а также влекут за собой установленную законом ответственность.

До этого сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Химок за прыжок с вагона метро в Москву-реку. Выяснилось, что молодой человек на станции "Технопарк" залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской".

Когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, он совершил прыжок в Москву-реку. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток.

происшествиягород

