Жителя Химок задержали за прыжок с вагона метро в Москву-реку

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Химок за прыжок с вагона метро в Москву-реку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что молодой человек на станции "Технопарк" залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской". В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, он совершил прыжок в Москву-реку. После чего сумел самостоятельно выбраться на берег.

Вскоре полицейские задержали нарушителя по месту жительства. В отношении него составлен ряд административных протоколов. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток.

Ранее школьник 2011 года рождения погиб после падения с крыши электрички на станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4. Подросток получил различные травмы, упав с крыши поезда, и скончался на месте. В СК выяснили, что молодой человек увлекался зацепингом.