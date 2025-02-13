Москвича арестовали за спуск на рельсы на станции метро "Выхино"

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы

Суд назначил жителю Москвы административный арест за спуск на рельсы в метрополитене. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Мужчина, находясь на платформе станции "Выхино", спустился на рельсы, после чего поднялся на платформу. Его признали виновным в умышленном неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности и взяли под стражу на 6 суток.

Как напомнила прокуратура Московского метрополитена, за неисполнение требований транспортной безопасности нарушителям грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест сроком до 10 суток.

Ранее трое суток ареста получил мужчина, который спустился на рельсы в Московском метрополитене на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ). Прибывшие на место инцидента полицейские составили в отношении него протокол, мужчина не смог объяснить, по какой причине оказался на путях.