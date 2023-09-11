"Московский патруль": москвича арестовали на трое суток за спуск на рельсы в метро

Трое суток ареста получил мужчина, который спустился на рельсы в Московском метрополитене на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ).

В ночь на 11 сентября в дежурную часть Управления внутренних дел на Московском метрополитене поступила информация о нахождении постороннего человека на путях станции метро "Кленовый бульвар". Незамедлительно прибывшим нарядом патрульно-постовой службы был задержан мужчина, на которого указал сотрудник метро, и доставлен в отдел полиции для разбирательства.



Полицейские составили протокол в отношении него, однако мужчина так и не ответил, по какой причине оказался на путях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

