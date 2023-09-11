В России создали систему выявления подставных ДТП

На борьбу с автоподставщиками призвали мобильное приложение. В России разработали программу, которая собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа. Если при ДТП не было удара, то система его не зафиксирует. Соответственно, подстроить аварию не получится.

В данный момент разработчики приложения ведут переговоры о ее применении со страховыми компаниями. По мнению экспертов, рассчитывать на быстрое внедрение нового механизма не стоит. Дело в том, что искусственный интеллект нуждается в обучении, а это не быстрый процесс.



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