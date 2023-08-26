В Москве открыли 7 новых выделенных полос для общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пяти округах Москвы 26 августа запустили семь новых выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность составляет 3,5 километра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Их ввод позволит жителям экономить в среднем до пяти минут в часы пик, также сократится время ожидания транспорта на остановках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные полосы позволяют, в частности, сократить аварийность с участием автобусов на 30–40%. Такая разметка появилась сегодня на следующих участках дорог:

на улице Коломенская в районе станции метро "Кленовый бульвар";

на 33-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе;

на участке Электролитного проезда от Проектируемого проезда № 3735 до улицы Ремизова;

на участках улицы Дмитрия Ульянова в районе пересечений с улицей Вавилова и перед Севастопольским проспектом;

у станции МЦД "Остафьево";

на участке Можайского шоссе от улицы Толбухина до МКАД;

на участке Садовой-Спасской улице от Каланчевской улицы до Орликова переулка.

Протяженность выделенных полос в Москве вырастет почти до 480 км

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