10:02Город
В Москве открыли 7 новых выделенных полос для общественного транспорта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В пяти округах Москвы 26 августа запустили семь новых выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность составляет 3,5 километра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Их ввод позволит жителям экономить в среднем до пяти минут в часы пик, также сократится время ожидания транспорта на остановках", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные полосы позволяют, в частности, сократить аварийность с участием автобусов на 30–40%. Такая разметка появилась сегодня на следующих участках дорог:
- на улице Коломенская в районе станции метро "Кленовый бульвар";
- на 33-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе;
- на участке Электролитного проезда от Проектируемого проезда № 3735 до улицы Ремизова;
- на участках улицы Дмитрия Ульянова в районе пересечений с улицей Вавилова и перед Севастопольским проспектом;
- у станции МЦД "Остафьево";
- на участке Можайского шоссе от улицы Толбухина до МКАД;
- на участке Садовой-Спасской улице от Каланчевской улицы до Орликова переулка.
Ранее стало известно, что еще семь новых выделенных полос запустят в Москве 10 сентября. Это улучшит ситуацию с графиком на 68 маршрутах общественного транспорта и позволит сократить время в пути в часы пик до 17 минут.
Протяженность выделенных полос в Москве вырастет почти до 480 км
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