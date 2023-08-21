В Москве расширили действие единого абонемента "МультиТранспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В единый абонемент "МультиТранспорт" включили возможность оформления поездок на самокатах и такси. Ранее по нему были доступны только поездки на городском общественном транспорте и велосипедах сервиса "Велобайк", сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Жителям столицы больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. <...> Благодаря нашей подписке пассажиры смогут экономить до 30% на оплате проезда ежемесячно", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что базовый абонемент действует 30 дней и включает безлимитные поездки на автобусах, электробусах и трамваях, в метро, на МЦК и МЦД, в том числе в пригородной зоне.

Дополнительно в тариф можно включить 10, 20 или 40 поездок на такси от или до ближайших станций. При этом протяженность поездки не должна превышать пяти километров, а ее стоимость – 550 рублей. Другая дополнительная опция безлимитные поездки на велосипедах или самокатах продолжительностью до 30 минут и с бесплатным стартом.

Оформить "МультиТранспорт" можно в личном кабинете приложения "Метро Москвы" в разделе "Подписка на транспорт". При этом непосредственно в транспорте, чтобы не списались лишние средства, необходимо пользоваться той картой, с которой был оплачен абонемент. При этом у нее должен быть неистекший срок действия.

Ранее стало известно, что у москвичей появится возможность заморозить действие годового абонемента на карте "Тройка" на срок до 14 дней. Нововведение станет доступно в сентябре. Оформить заморозку можно будет через приложение "Метро Москвы" или в билетных автоматах на станциях.

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