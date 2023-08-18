Пассажиры смогут сэкономить до 20% при покупке билетов на электрички РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Липко

Российские железные дороги (РЖД) запустили акцию, по которой с 21 августа можно купить билет практически на все электрички с кешбэком до 20%. Об этом сказано на сайте компании.

Чтобы сэкономить на поездке в электричке, билет нужно оплатить с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в приложении "РЖД Пассажирам". По информации РЖД, предложение по покупке билетов с кешбэком до 20% доступно пассажирам пригородных компаний сети РЖД, кроме ЦППК и МТППК с 21 августа до 31 декабря этого года.

"Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя", – передает в своем сообщении РЖД.

Деньги возвращаются в течение трех дней на счет, с которого человек оплачивал проезд.

Ранее возможность активировать билеты на электрички ЦППК и МТППК с помощью NFC добавили в приложение "РЖД Пассажирам". В РЖД добавили, что теперь через раздел "онлайн-табло" пассажиры могут узнать время прибытия и отправления поездов дальнего следования и пригородных по любому остановочному пункту и станции.

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