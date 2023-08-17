Активация билета на электрички с помощью NFC появилась в приложении "РЖД пассажирам"

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Возможность активировать билеты на электрички ЦППК и МТППК с помощью NFC добавили в приложение "РЖД пассажирам". Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

"<...> активировать билет и пройти через турникеты к электричкам ЦППК и МТППК теперь можно с помощью NFC, просто приложив телефон к турникету или валидатору, без необходимости считывать штрих-код камерой (для Android)", – сказано в сообщении.

В РЖД добавили, что теперь через раздел "онлайн-табло" пассажиры могут узнать время прибытия и отправления поездов дальнего следования и пригородных по любому остановочному пункту и станции. Помимо этого, граждане Белоруссии с документами нового образца могут выбрать латиницу в качестве основного языка для ввода данных при оформлении проездных.

Отмечается, что с начала 2023 года пассажиры приобрели более 30% билетов через приложение. Через интернет люди покупают свыше 76% билетов.

Ранее РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления. В холдинге заверили, что в ближайшее время продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.

До этого в РЖД заявили, что рассматривают возможность тестирования посадки по биометрии в "Сапсаны". В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

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