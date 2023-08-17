РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда

Фото: 123RF/vladj55

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления, сообщается в телеграм-канале компании.

В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не ранее чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

Уже сегодня можно купить билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно. В РЖД пообещали, что в ближайшее время продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.

Ранее сообщалось, что Минтранс, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года запустить эксперимент по использованию биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования.

Использование биометрии могут сделать необязательным условием для верификации пассажиров. В Минцифры РФ пояснили, что посадка на поезд по биометрии не призвана ускорить процесс. Подобная функция может оказаться полезной, если пассажир забудет паспорт.

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к биометрии