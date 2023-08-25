Бочкарев заявил, что в Москве почти завершено формирование транспортного каркаса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве близится к завершению формирование транспортного каркаса. Об этом в интервью РИА Новости на полях Московского урбанистического форума заявил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"У нас была реализована колоссальная программа строительства метро. <...> Запущены Московское центральное кольцо, три центральных железнодорожных диаметра, завершаются работы на четвертом диаметре. По сути, создание нового транспортного транспортного каркаса находится в завершающей стадии", – сказал он.

Вице мэр отметил, что в свое время на строительство 178 станций метро в Москве ушло больше 80 лет, и только за последние 12 лет удалось возвести целых 78 станций.

Бочкарев отметил, что дальнейшее развитие транспортного каркаса города подразумевает только расширение сети общественного транспорта, а строительство крупных автомобильных магистралей больше не планируется. Так, до 2030 года в Москве рассчитывают построить около 100 километров веток метро, это перспективные Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, Троицкая линия, которую планируют продлить до одноименного города в ТиНАО, и Арбатско-Покровская линия, которую продлят до Гольянова.

"В новых хордах и других магистралях пока нет необходимости, мы сделали большой рывок, мы завершаем работы по Южной рокаде и южной части Московского скоростного диаметра", – пояснил заммэра, указав на сложность развития дорожной сети в условиях плотной застройки.

Ранее, выступая на деловой сессии МУФ, Сергей Собянин заявил, что Москва сегодня стала крупнейшим транспортным узлом России: через город осуществляются железнодорожные, авиационные и автомобильные перевозки. За последние годы, заметил он, в столице построили огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.



Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас