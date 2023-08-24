Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

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В столице сформирован новый транспортный каркас, сообщил Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Он назвал Москву крупнейшим транспортным узлом, через который проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных и автомобильных.

"И неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспортного узла страны. И от нашего развития, от развития транспорта в Москве зависит жизнь не только каждого москвича каждый день, но и во многом вся логистика нашей страны", – сказал мэр.

Он рассказал, что несколько лет назад власти столицы поставили перед собой задачу создать новый транспортный каркас города. По его словам, задача по своим масштабам казалась немыслимой, непреодолимой и нерешаемой, однако ее выполнили.

Собянин напомнил, что в Москве построили огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

"Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений 8 уже соединили в диаметры. Четвертый диаметр откроется в течение нескольких недель", – добавил мэр.

Он отметил, что такие проекты никому в мире не удавалось реализовать за такие короткие сроки.

Ранее Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы. По словам мэра, город вместе со страной проходит через множество сложностей, кризисов и проблем. Несмотря на это, Москва становится сильнее. Сегодняшней задачей мэр обозначил продолжение лидерства и "работу на победу".

Собянин подчеркнул, что в планах также есть строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершение формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации. Он заметил, что московская агломерация является одной из крупнейших в мире, поэтому в проект развития города включены масштабные изменения.

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