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Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы во время деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ) в Зарядье.

"Проект "Москва" – это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира", – сказал он.

По словам мэра, город вместе со страной проходит через множество сложностей, кризисов и проблем. Несмотря на это, Москва становится сильнее. Сегодняшней задачей мэр обозначил продолжение лидерства и "работу на победу".

Собянин подчеркнул, что в планах также есть строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершение формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации. По его словам, столица показывает рекордные темпы строительства метро.

"За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период", – сказал мэр Москвы.

Он заметил, что московская агломерация является одной из крупнейших в мире, поэтому в проект развития города включены масштабные изменения.

Среди них, продолжил Собянин, развитие образования, культуры, здравоохранения, спорта, качественной городской среды, системы социальной защиты горожан, реновация жилья, комплексное развитие территорий промзон и цифровая трансформация.

Кроме того, добавил градоначальник, по динамике развития экономики Москва в два раза опережает средний уровень развития других регионов, а число инвестиций за прошлые года выросло в два раза. Собянин указал, что эти факторы указывают на наличие огромного потенциала для дальнейшего движения вперед.

"И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", – уточнил мэр.

Собянин также добавил, что производство обрабатывающей промышленности в столице выросло в два раза.

По его словам, Москва определила главными векторами развития технологий фармацевтический кластер, электромобилестроение, фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего. Вместе с тем, указал мэр, столица является одним из самых зеленых мегаполисов мира. Он подчеркнул, что городу пророчили экологическую катастрофу.

"Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза", – сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что за последние годы властям удалось создать и благоустроить почти 1 тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов, кроме того, за последние годы реконструировано почти 2 тысячи памятников архитектуры.

Собянин отметил, что работа по реконструкции объектов архитектуры, а также по оснащению других культурных объектов продолжится.

Еще одним немаловажным направлением развития Москвы, по словам градоначальника, является формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи.

"Мы вышли на следующий этап, когда запустили программу создания новых медицинских центров. И сегодня строится около 1 миллиона квадратных метров многофункциональных центров – детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трех-четырех лет построим еще 1 миллион квадратных метров. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире", – сказал Собянин.

Мэр отметил и программу модернизации поликлиник, в рамках которой реконструировано около 200 столичных поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий.

Кроме того, по словам Собянина за последние годы в Москве втрое увеличен объем социальной помощи, а сотни тысяч москвичей старшего поколения принимают участие в "Московском долголетии".

В числе прочих достижений столицы Собянин также назвал создание лучшей в мире системы предоставления государственных услуг.

"За эти годы изменили то, что, казалось, изменить нельзя. И сегодня 90% услуг граждане получают в комфортных условиях, с искренним сервисом в системе "Мои документы", – сказал мэр, отметив, что ежедневно в Москве госуслуги получают 2 миллиона человек.

Ранее Собянин заявил, что с начала года инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве. Годовой план по детским садам перевыполнен: в эксплуатацию ввели 26 зданий вместо 20.

Также Собянин рассказал, что улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%. Специалисты построили и реконструировали больше 360 километров дорог.

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