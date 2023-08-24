Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2028 году

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Завершить работы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и открыть движение по ней планируют в 2028 году, рассказал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", – передает ТАСС его слова.

Новая магистраль позволит пассажирам быстрее перемещаться между Москвой и Петербургом, для этого потребуется 2 часа 15 минут. В министерстве уточнили, что для реализации проекта необходимо, чтобы Фонд национального благосостояния выделил до 468 миллиардов рублей. Всего для строительства нужно 1,7 триллиона рублей.

11 июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Стало известно, что для реализации проекта сформируют специальную рабочую группу. В этом также задействуют федеральные органы исполнительной власти, организации и представителей субъектов.

Владимир Путин отметил, что новая железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов. Помимо этого, время в пути между Москвой и Тверью сократится до примерно 40 минут, а между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – до 30 минут.



ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов – Путин