РЖД в 2024 году хотят вложить в БАМ и Транссиб рекордные за все годы около 400 млрд руб

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Российские железные дороги (РЖД) в 2024 году планируют вложить в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) рекордные за все годы около 400 миллиардов рублей собственных средств, рассказал заместитель гендиректора компании Андрей Макаров в ходе брифинга.

"Компания в 2019 году выполнила работы на Восточном полигоне на 40 миллиардов рублей, в 2020 году – на 69 миллиардов рублей, 2021 году – на 78 миллиардов рублей, 2022 году – на 138 миллиардов рублей, в 2023 году – планирует на 250 миллиардов рублей", – передает РИА Новости его слова.

Макаров добавил, в 2024 году будет пик, так как планируется вложить 400 миллиардов рублей. Также есть информация по сумме в размере 435 миллиардов рублей. Однако точная цифра еще не утверждена. По его словам прирост за 5 лет увеличился в 10 раз.

Отмечается, что второй этап развития Восточного полигона рассчитан до 2024 года и предполагает прирост пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. Комплекс действий обеспечат рост грузового потока к морским портам. Кроме того, изменится структура грузоперевозок в целом, так как увеличатся транзитные контейнерные перевозки.

В 2023 году РЖД рассчитывают на рост провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн. Согласно итогам 2022 года, провозная способность выросла до 158 миллионов тонн.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. К концу второй декады июля должны быть дополнительно проработаны параметры проекта создания ВСМ. Премьер поручил учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования.