Аварийность на МСД примерно в семь раз меньше, чем на МКАД – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число аварий на основном участке Московского скоростного диаметра (МСД) примерно в семь раз меньше, чем на МКАД, благодаря применению новых технологий. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".

"Аварийность на МСД за счет применения новых технологий, в том числе камер контроля скорости, в семь раз меньше, например, чем на МКАД", – отметил Ликсутов.

Заместитель мэра по вопросам транспорта подчеркнул, что благодаря МСД время в пути сократилось на 30-40% для многих жителей Москвы и Подмосковья. Он подчеркнул, что новая магистраль имеет огромный запас провозной способности. Отмечается, что даже в часы пик уровень загрузки не превышает пять-шесть баллов.

Московский скоростной диаметр разгрузил также прилегающие участки МКАД, Третьего транспортного кольца (ТТК) и даже Садового кольца. По словам Максима Лискутова, 99% москвичей пользуются магистралью бесплатно, хотя с начала года транзитный проезд стал платным.

В субботу 9 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД. На церемонии открытия участка Собянин подчеркнул, что МСД теперь соединяется с трассой Москва-Казань.