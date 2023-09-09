Собянин доложил Путину об успешном завершении крупнейших транспортных проектов Москвы

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Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры Москвы. Среди них – четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4), проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Церемония приурочена ко Дню города.

"Мы сегодня тоже готовы запустить три больших проекта. Первый проект – это северный дублер Кутузовского проспекта. Москвичи проголосовали, назвали его проспектом Багратиона", – сказал Собянин.

В ходе церемонии Владимир Путин заявил, что открытие движения по проспекту Багратиона, южному участку МСД и по МЦД-4 стало серьезным шагом в развитии столичного транспорта.

"Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион", – сказал глава государства.

Выслушав доклад о новом проспекте, который проходит от делового центра "Москва-Сити" до МКАД, Путин сказал: "Вперед!" После этого по проспекту Багратиона начали движение автомобили "Москвич" в цветах российского флага – белые, синие и красные.

После запуска движения по проспекту президент и мэр Москвы открыли новый участок Московского скоростного диаметра.

"Это южный участок МСД. Вот он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. В следующем году мы его интегрируем полностью – пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М-2 "Крым". Участок сам достаточно большой – 28 километров. Сложнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основным участком это будет 68 километров", – доложил Собянин Путину.

Он добавил, что запущенный участок улучшит движение на МКАД, ТТК.

"И улучшит экологию. По оценкам специалистов, на 20% меньше выбросов будет. Меньше будут стоять машины, меньше пробок", – отметил мэр.

Собянин также сообщил, что по этому участку будут проезжать 110 тысяч автомобилей в сутки, а в целом – 460 тысяч машин в сутки

Первыми по новому участку МСД также проехали три колонны автомобилей "Москвич", выкрашенные в цвета российского триколора.

"Самый крупный проект, который мы сегодня запускаем, это итог многолетней работы – соединение двух направлений железной дороги: это Калужское и Киевское направление, и Курское. Традиционно они доходили до Киевского и Курского вокзалов – две тупиковых ветки. Поэтому приняли решение соединить и параллельно продолжить выделенные пути для нового движения центрального диаметра и построили 24 московских вокзалов. Это не просто станция, не просто платформа, а полноценный вокзал, интегрированный с другими видами транспорта – 38 интеграций", – заявил мэр Москвы.

По его словам, получается полукольцо в центре Москвы, по сути дело наземное метро, с соответствующими тарифами, возможностями пересадки.

"Пассажиропоток здесь будет достигать до 500 тысяч человек в сутки, огромный объем. Стоимость поездки уменьшится в три раза, интервал движения до 2,7 раза уменьшится. Мы в течение года – двух доведем, чтобы практически весь подвижной состав был новый на этом участке дороги", – добавил мэр.

В период с 2011 по 2023 год в столице построили 1 337 километров дорог, что составляет более 20% от существующей улично-дорожной сети. В городе появились 407 новых тоннелей, а число эстакад и мостов выросло на 60%. Помимо этого, в Москве построили 295 внеуличных пешеходных переходов.

С 2011 года в столице открыли 114 станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Московские центральные диаметры (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4) дали пассажирам 136 станций.

Проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта)



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Строительство проспекта Багратиона стало результатом реализации крупнейшего проекта государственно-частного партнерства. Дорога, состоящая из шести полос, протянулась от "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД через Молодогвардейскую развязку. Объект интегрирован с платной трассой "Северный обход Одинцова", Можайским и Минским шоссе.

Благодаря открытию транспортного объекта протяженностью почти 22 километра пробег автотранспорта сократится на три километра, а время в дороге – до 30 минут. Доехать от МКАД до "Москва-Сити" теперь можно будет за 15 минут вместо 45.

Новая трасса, состоящая из съездов и 17 искусственных сооружений, включая эстакады и мосты, улучшит транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Название для транспортного объекта выбрали пользователи проекта "Активный гражданин".

Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД)



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Ввод в эксплуатацию южного участка МСД длинной в 28 километров улучшил транспортную доступность для 2,5 миллиона жителей 22 столичных районов. Он протянулся от развязки с шоссе Энтузиастов с выходом в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 "Крым".

До этого в Москве был открыт основной участок МСД протяженностью 40 километров от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Накануне он был состыкован с федеральной трассой М-12 "Восток".

Открытие основного и южного направлений трассы позволило разгрузить прилегающие участки крупнейших магистралей. В частности, поток автомобилей на МКАД сократится на 30%, на ТТК – на 20%, на Садовом кольце – на 10%, на Варшавском шоссе – на 12%, на Проспекте Андропова – на 13%, на Люблинской улице – на 16%.

Общая протяженность МСД с тремя полосами движения в каждом направлении составила 68 километров. Благодаря вводу дороги в эксплуатацию будет создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест и привлечено 3,7 триллиона рублей частных инвестиций на возведение объектов жилой и коммерческой недвижимости. Подобное позволит дать дополнительный импульс развитию столичной экономики.

Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4)



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МЦД-4 объединил ранее разрозненные Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги (МЖД), протянувшись через всю столицу с запада на восток. Диаметр протяженностью 86 километров связал семь центральных столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Железнодорожный путь имеет самое большое количество вариантов пересадочных станций – 38.

Открытие МЦД-4 позволило не только увеличить число пассажирских мест в 1,7 раза, но и снизить стоимость поездов до трех раз. Благодаря возможности бесплатно пересаживаться на станции метро москвичи будут тратить на проезд до 65 рублей вместо 200 рублей ранее.

Для пассажиров железнодорожного пути предусмотрели три тарифные зоны:

"Центральная";

"Пригород";

"Дальняя".

Стоимость проезда по "Центральной" зоне по карте "Тройка" составит 50 рублей, по "Пригороду" – 65 рублей, по "Дальней" – 65 рублей + 30 рублей за каждую зону за ее пределами. При поездке по "Тройке" пассажирам доступна бесплатная пересадка на метро, МЦК и между другими диаметрами.

Реализация транспортного проекта позволила улучшить транспортную доступность для жителей более 20 районов Москвы. Жители Реутова, Апрелевки, Железнодорожного и других подмосковных населенных пунктов с помощью диаметра смогут добраться до города.

По прогнозам экспертов транспортного комплекса, к 2030 году пассажиропоток МЦД-4 достигнет 455 тысяч человек в сутки. Запуск диаметра позволил разгрузить отдельные участки линий метро, включая Калининскую, Солнцевскую и Арбатско-Покровскую.

До этого Собянин сообщил, что с начала 2023 года в Москве проложили 25 километров дорог. С января в городе также появились десять искусственных сооружений и три пешеходных перехода. В 2023–2025 годах в Москве планируется построить около 230 километров дорог, свыше 60 искусственных сооружений и около 50 пешеходных переходов



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