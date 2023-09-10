Москвичам напомнили о перекрытиях на ряде улиц из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале напомнил москвичам о временных перекрытиях на ряде улиц из-за празднования Дня города.

По данным ведомства, автомобилисты в воскресенье, 10 сентября, не смогут проехать по Театральной улице до 22:00. Также введены ограничения с 15:00 до 22:00 на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А, до дома 1, корпуса Б, на площади Победы.

Помимо этого, временно для автомобилистов не будет доступно движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41 с 20:00 до 22:00.

В Дептрансе уточнили, что на участках ограничений нельзя будет припарковать транспорт. В ведомстве порекомендовали выбирать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте в местах ограничений.

Ранее сообщалось, что движение на нескольких столичных улицах будет ограничено в сентябре из-за строительства и работ на инженерных сетях.

Ограничения введут на участке Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады, на участке Московского скоростного диаметра от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы, на двух участках Землянского переулка, на участках Коровинского шоссе, Проектируемого проезда № 6191 и Селигерской улицы, на участках улицы Ленинской Слободы, на участке Открытого шоссе, на участке 3-й Владимирской улицы от шоссе Энтузиастов до улицы Металлургов.

Движение транспорта изменится в столице 9 и 10 сентября