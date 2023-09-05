Движение ограничили в районе Новокрюковской улицы в Зеленограде на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение ограничили до 6 августа следующего года на участках улиц Новокрюковской и Логвиненко, а также Проектируемого проезда № 898 в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"До 6 августа 2024 года <...> недоступны для движения одна-две полосы (в зависимости от даты). Это связано с проведением работ по восстановлению инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Так, до 21 января по одной полосе не будет доступно для движения на Новокрюковской улице в районе корпуса 1462 и на улице Логвиненко в районе корпуса 1824.

С 1 января до 3 мая и с 27 мая до 2 июля следующего года ограничения будут вводиться на участке Новокрюковской улицы в районе корпуса 1824, с 3 по 20 июля – в районе пересечения с Проектируемым проездом № 898, а с 21 июля до 6 августа – в самом Проектируемом проезде № 898.

Ранее стало известно, что 9 и 10 сентября в нескольких округах Москвы временно изменится схема движения. Это связано с проведением мероприятий по случаю Дня города.

