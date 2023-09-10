Жителей столицы предупредили об ограничении движения на ряде улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на нескольких столичных улицах будет ограничено в сентябре из-за строительства и работ на инженерных сетях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на участке Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады перекроют две полосы с 11 сентября до 11 октября. Движение будет организовано по трем полосам в каждом направлении.

Помимо этого, одну из трех полос в каждом направлении закроют на участке Московского скоростного диаметра от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы. Ограничения будут действовать с 11 сентября до 15 октября.

На сайте добавили, что ограничения введут на двух участках Землянского переулка с 11 сентября до 15 октября. Там не получится проехать по одной полосе. Также на участках Коровинского шоссе, Проектируемого проезда № 6191 и Селигерской улицы периодически будет перекрыто движение с 11 сентября 2023 года до 31 мая 2024 года. Для машин будут закрывать одну-две полосы.

Отмечается, что в период с 11 сентября до 10 декабря будут периодически перекрывать один ряд на участках улицы Ленинской Слободы. На участке Открытого шоссе в свою очередь закроют две полосы с 11 сентября до 24 декабря. Специалисты создадут здесь временные уширения проезжей части.

В сообщении уточнили, что частично будет перекрыта одна полоса на участке 3-й Владимирской улицы от шоссе Энтузиастов до улицы Металлургов. Периодически проехать там не получится с 15 сентября до 13 ноября.

Ранее сообщалось, что несколько улиц перекроют в Москве из-за празднования Дня города. В частности, 10 сентября с 20:00 до 22:00 перекроют движение в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. Там также нельзя будет парковаться.

Помимо этого, на участках улиц Новокрюковской и Логвиненко, а также Проектируемого проезда № 898 в Зеленограде ограничили движение до 6 августа 2024 года. Это связано с проведением мероприятий по восстановлению инженерных сетей.

Несколько московских улиц будут закрыты для проезда 10 сентября