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10 сентября, 20:53

Политика

Зампред ЦИК высоко оценил качество проведения выборов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Выборы мэра Москвы состоялись с рекордной явкой, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

"На выборах мэра – рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра", – поделился он на конференции в информационном центре ЦИК.

Финальный день голосования на выборах мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО завершился в 20:00 в воскресенье, 10 сентября. Все избирательные участки были закрыты. Наблюдатели будут находиться на участках и следить за соблюдением требований избирательного законодательства.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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