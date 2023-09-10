В столице появилось еще 7 выделенных полос для городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появилось еще 7 выделенных полос для городского транспорта, которые позволят автобусам и электробусам проезжать по дорогам в два раза быстрее. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что наземный городской транспорт сможет точнее соблюдать расписание на 68 маршрутах. Кроме того, пассажиры будут экономить до 17 минут в часы пик, добавил заммэра.

"С начала 2023 года мы открыли уже более 20 километров выделенных полос. Они позволяют на 20–30% снизить число ДТП и уменьшить риски для всех участников дорожного движения. Кроме того, выделенки позволяют экономить время в пути, а также улучшают транспортную связь между Москвой и областью", – сказал Ликсутов.

Он заявил, что в Москве продолжаются работы по обеспечению комфорта и безопасности пассажиров по поручению Сергея Собянина.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, что в пяти столичных округах 26 августа запустили семь новых выделенных полос для общественного транспорта. Их общая протяженность составила 3,5 километра. Благодаря выделенным полосам сокращается аварийность с участием автобусов на 30–40%.

Семь новых выделенных полос откроют в столице 10 сентября