Прокуратура организовала проверку после разлива нефтепродуктов в Архангельске

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Архангельска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина", – указано в сообщении.

Отмечается, что розлив нефтепродуктов был зафиксирован в морском порту города. Согласно предварительным данным, он мог произойти при заправке судна дизельным топливом.

Сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры, подчеркнули в ведомстве.

В данный момент на месте происшествия проводятся мероприятия по локализации разлива.

В середине июня танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района. За управление отвечал помощник капитана, который находился в нетрезвом состоянии. Судно перевозило около 832 тонн бензина.

После столкновения двух танкеров в районе аварии ввели режим ЧС. Уточнялось, что в реку попало свыше 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя пол часа.

По данному инциденту Восточное межрегиональное Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщал, что в акватории реки Лены в Иркутской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов после столкновения танкеров.



Столкнувшийся с судном на реке Лене танкер покинул Иркутскую область