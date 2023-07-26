26 июля, 22:26Происшествия
Прокуратура организовала проверку после разлива нефтепродуктов в Архангельске
Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Архангельска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина", – указано в сообщении.
Отмечается, что розлив нефтепродуктов был зафиксирован в морском порту города. Согласно предварительным данным, он мог произойти при заправке судна дизельным топливом.
Сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры, подчеркнули в ведомстве.
В данный момент на месте происшествия проводятся мероприятия по локализации разлива.
В середине июня танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района. За управление отвечал помощник капитана, который находился в нетрезвом состоянии. Судно перевозило около 832 тонн бензина.
После столкновения двух танкеров в районе аварии ввели режим ЧС. Уточнялось, что в реку попало свыше 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя пол часа.
По данному инциденту Восточное межрегиональное Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.
Позже Роспотребнадзор сообщал, что в акватории реки Лены в Иркутской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов после столкновения танкеров.
Столкнувшийся с судном на реке Лене танкер покинул Иркутскую область
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