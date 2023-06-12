Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Столкновение двух танкеров произошло на реке Лене в Иркутской области, один из судов повредил емкость, в которой перевозились 140 тонн бензина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина", – рассказал сотрудник экстренных служб.

Он добавил, что в данный момент топливо из поврежденного бака выливается в акваторию реки Лены. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Уточняется, что один из танкеров находился на ремонте в порту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ СК РФ на своем официальном сайте.

Была организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта а также по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сухогруз Yong Xing 56 под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина. На борту находился 21 человек, все они были гражданами КНР.

Они сошли с судна и пересели на борт другого, никто не пострадал.



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