Режим ЧС введен в районе столкновения двух танкеров на Лене

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулись два танкера. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем телеграм-канале.

"На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что по течению реки вниз находятся населенные пункты и местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.

Кобзев уточнил, что у танкера "Ерофея Хабарова" в результате столкновения была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн бензина, который начал выливаться в реку. Экипаж судна перекачал бензин в неповрежденную емкость. Кроме того, вокруг танкера было установлено боновое заграждение и использовано 300 килограмм сорбента.

О столкновении двух танкеров на реке Лене стало известно вечером 12 июня.

Восточное межрегиональное СУ СК РФ организовало доследственную проверку по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.



Утечка бензина, произошедшая после столкновения танкеров в Иркутской области, остановлена