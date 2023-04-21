Девятнадцать моряков РФ спасли с горящего судна "Калтан" у Ульсана

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С российского морского судна "Калтан", загоревшегося у южнокорейского Ульсана, удалось спасти 19 членов экипажа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"На борту было 25 человек, четверых человек продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа", – цитирует его РИА Новости.

При пожаре пострадали два человека. Они получили незначительные ожоги.

В поисках пропавших принимают участие капитан и старший механик судна. Информация о ликвидации возгорания еще не поступала, сообщил Кравченко.

Как ранее сообщило южнокорейское издание, судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. В поисках пропавших также задействованы корабли Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи.

