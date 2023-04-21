Четверо пропавших на горящем российском судне у Ульсана оставались на борту

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Четверо пропавших моряков на российском рыболовецком судне, загоревшемся у берегов южнокорейского города Ульсана, оставались на борту, их поиски осложнены из-за пожара. Об этом со ссылкой на представителя Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства сообщает РИА Новости.

"21 член экипажа перешли на спасательные плоты, с них – на корейские спасательные суда. Четыре человека – старший помощник (капитана. – Прим.ред.) и еще три человека – остались на борту, идет их поиск, в связи с пожаром есть осложнения", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что загоревшееся судно "Калтан" из Владивостока. Его судовладельцем является ООО "Дальрыбпром".

Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания судна. Прокуроры по результатам проверки оценят соблюдение ответственными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания.

Пожар на российском рыболовецком судне, на борту которого находились 25 россиян, вспыхнул вечером 20 апреля. Судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана.

До этого сообщалось, что в результате возгорания на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 на Филиппинах погиб 31 пассажир. На судне находились порядка 250 пассажиров, россиян среди них не было.