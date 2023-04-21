Рыболовецкое судно из РФ загорелось у берегов Южной Кореи – СМИ

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Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 россиян, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести. Об этом со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести", – указано в сообщении.

Два человека получили незначительные травмы, уточнили в береговой охране. С помощью кораблей ВМС Южная Корея продолжает поиск пропавших моряков.

Судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, его название не приводится. Пожар на корабле вспыхнул вечером 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 на Филиппинах погиб 31 пассажир. На судне находились порядка 250 пассажиров, россиян среди них не было.