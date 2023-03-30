Посольство РФ не получало данных о погибших россиянах при пожаре на судне на Филиппинах

Фото: twitter.com/cnnphilippine/Hadji Muhtamad Municipality Mayor Arsina Kahing–Nanoh

Данные о российских гражданах, которые погибли или пострадали после возгорания на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 на Филиппинах, не поступали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе диппредставительства РФ в республике Нину Пракапович.

"На данный момент информация о погибших или пострадавших в результате пожара на пассажирском судне российских гражданах не поступала. Посольство продолжает следить за ситуацией", – поделилась Пракапович.

Возгорание на судне Lady Mary Joy 3 произошло в среду ночью. В результате происшествия скончались 12 человек, в том числе трое детей. По последним данным, спасателям удалось эвакуировать 230 пассажиров, 14 из них госпитализировали.

Сейчас продолжаются поиски семи человек, которые числятся пропавшими без вести. Власти Филиппин устанавливают причины инцидента.

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