Утечка бензина, произошедшая после столкновения танкеров в Иркутской области, прекращена

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Утечка бензина, которая произошла после столкновения танкера "Ерофей Хабаров" с судном ТР-901 на реке Лене в Иркутской области, была остановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота (РМРФ).

В пресс-службе заявили, что столкновение произошло около 15:00 по московскому времени на реке Лене в районе поселка Алексеевска Иркутской области.

"Хабаров" получил пробоину в районе грузового танка со 148 тоннами бензина", – указано в сообщении.

Отмечается, что 138 тонн бензина попали в воду, после чего утечка была прекращена. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе добавили, что МЧС области занимается устранением последствий аварии.

О столкновении двух танкеров на реке Лене стало известно вечером 12 июня.

После произошедшего Восточное межрегиональное СУ СК РФ организовало доследственную проверку по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.



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