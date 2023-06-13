Уголовное дело возбудили после разлива топлива из танкера "Ерофей Хабаров" на реке Лене

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Восточное межрегиональное Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ на транспорте возбудило уголовное дело после разлива топлива из танкера "Ерофей Хабаров" на реке Лене в Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района. Судно, за управление которого отвечал, как выяснилось позже, помощник капитана в нетрезвом состоянии, перевозило порядка 832 тонн бензина.

По предварительным данным, в результате столкновения в реку утекло более 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя 30 минут.

"Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 247 УК РФ, частью 1 статьи 263 УК РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, угроза попадания нефтепродуктов в водозаборы после утечки бензина из танкера отсутствует.

"В настоящее время установлено, что угрозы попадания в водозабор нефтепродуктов нет. Отсутствует угроза затопления столкнувшихся плавсредств", – сообщил собеседник агентства.

Специалисты регионального Роспотребнадзора намерены взять пробы воды в десяти населенных пунктах. После этого их доставят в Иркутск для исследования. Работы по сбору и утилизации топлива из реки продолжаются.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пояснила, что объем утекшего в реку топлива устанавливается. По ее словам, бензин разнесло далеко от места аварии из-за сильного ветра. В свою очередь, начальник Главного управления (ГУ) МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко заявил, что негативное влияние на ситуацию оказало то, что собственник судна сообщил о происшествии только спустя час.

"Известно, что повреждена емкость, в которой находилось, предположительно, порядка 140 тонн топлива. Сейчас течь остановлена. Будем выяснять, сколько бензина попало в акваторию", – написала Радионова в своем телеграм-канале.

После столкновения двух танкеров в районе аварии ввели режим ЧС. Вокруг танкера было установлено боновое заграждение и использовано 300 килограммов сорбента. На месте происшествия работают криминалисты и следователи, которые продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.



Утечка бензина, произошедшая после столкновения танкеров в Иркутской области, остановлена