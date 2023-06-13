Иркутский губернатор заявил, что капитан столкнувшегося в Лене судна был нетрезв

Фото: МЧС России

Капитан танкера "Ерофей Хабаров", столкнувшийся с другим судном в реке Лене в Иркутской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев пояснил, что причиной столкновения стало нарушение правил судовождения.

"Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, танкером "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. Глава региона подтвердил, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови моряка.

В результате столкновения танкеров произошла утечка бензина АИ-92 в реку. Предположительно, объем потерь может составлять от 60 до 90 тонн, уточнил глава региона.

"На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов", – сообщил он.

На фоне произошедшего Кобзев поручил проверить качество воды в реке. Специалисты отберут пробы и доставят в Иркутск для дальнейшего исследования.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, населенные пункты, которые расположены ниже по течению реки Лены, обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. В областном главке МЧС сообщили, что угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не была нарушена.

Сейчас в районе столкновения двух танкеров действует режим ЧС. Как ранее сообщал Кобзев, на судне "Ерофей Хабаров" находилось 148 тонн бензина. Вокруг танкера было установлено боновое заграждение и использовано 300 килограмм сорбента.

Восточное межрегиональное СУ СК РФ организовало доследственную проверку по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.



Новости регионов: в Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке