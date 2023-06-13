09:32Происшествия
Иркутский губернатор заявил, что капитан столкнувшегося в Лене судна был нетрезв
Фото: МЧС России
Капитан танкера "Ерофей Хабаров", столкнувшийся с другим судном в реке Лене в Иркутской области, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев пояснил, что причиной столкновения стало нарушение правил судовождения.
"Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, танкером "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. Глава региона подтвердил, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови моряка.
В результате столкновения танкеров произошла утечка бензина АИ-92 в реку. Предположительно, объем потерь может составлять от 60 до 90 тонн, уточнил глава региона.
"На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов", – сообщил он.
На фоне произошедшего Кобзев поручил проверить качество воды в реке. Специалисты отберут пробы и доставят в Иркутск для дальнейшего исследования.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, населенные пункты, которые расположены ниже по течению реки Лены, обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. В областном главке МЧС сообщили, что угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не была нарушена.
Сейчас в районе столкновения двух танкеров действует режим ЧС. Как ранее сообщал Кобзев, на судне "Ерофей Хабаров" находилось 148 тонн бензина. Вокруг танкера было установлено боновое заграждение и использовано 300 килограмм сорбента.
Восточное межрегиональное СУ СК РФ организовало доследственную проверку по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Новости регионов: в Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке
Читайте также