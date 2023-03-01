У берегов Сахалина затонул сухогруз из КНР

Фото: телеграм-канал "РосМорРечФлот"

Сухогруз Yong Xing 56 под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, сообщает ТАСС.

По информации Росморречфлота, ЧП произошло 1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-западу от морского порта Ванино.

Экипаж состоял из 21 гражданина КНР. Люди сошли на лед, после чего их приняли на борт подошедшего судна. В результате никто не пострадал.

Ранее в Ирландском море специалисты отыскали обломки судна, экипаж которого пытался передать информацию об айсберге британскому трансатлантическому пассажирскому пароходу "Титаник", затонувшему 15 апреля 1912 года.

Речь идет о торговом пароходе "Месаба". Судно попыталось передать "Титанику" радиосообщение о скоплении крупных айсбергов на пути к Нью-Йорку. Известно, что сообщение поступило, но капитан так и не смог его получить. Спустя несколько часов после предупреждения "Титаник" затонул, погибли более 1,5 тысячи пассажиров и работников.

Затонувший "Титаник" впервые сняли в разрешении 8К

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