Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

Помимо этого, не менее 2 476 человек пострадали от сейсмической активности. Отмечается, что больше всего жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764).

Российское посольство в Марокко не располагает информацией о пострадавших при землетрясении россиянах, передает РИА Новости.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 6,9 произошло 9 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения. В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования жителям Марокко.

Папа Римский Франциск также выразил соболезнования в связи с землетрясением. Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате трагедии в Марокко.

Новости мира: россияне не пострадали при землетрясении в Марокко