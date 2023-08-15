Уголовное дело о халатности возбудили после прорыва дамбы в Приморье

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Следователи возбудили уголовное дело после прорыва дамбы в Уссурийске, следствием которого стало подтопление микрорайона Семь Ветров, сообщает прокуратура Приморского края.

В ходе проверки исполнения законодательства при строительстве дамбы надзорное ведомство установило, что работы не были завершены в предусмотренный контрактом срок – сегодня выполнены только 9 из 11 этапов.

Помимо этого, в апреле 2023 года за отступление от проектной документации подрядную организацию привлекли к административной ответственности. Во время паводка недостроенную дамбу прорвало, поток воды подтопил 5 многоэтажек, 2 образовательных учреждения и свыше 15 капитальных гаражей в районе улицы Раздольной.

В прокуратуре заявили, что такие последствия наступили из-за нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ.

Следственное управление СКР по Приморью возбудило уголовное дело по статьям "Халатность" и "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба".

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

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