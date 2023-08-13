Глава Приморья поручил устранить разлив нефтепродуктов в подтопленном районе Уссурийска

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Глава Приморского края Олег Кожемяко поручил в подтопленном микрорайоне Семь ветров города Уссурийска ликвидировать разлив нефтепродуктов.

"Поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов. А также провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась", – заявил в телеграм-канале Кожемяко.

По его словам, спасатели продолжают перевозить местных жителей по затопленным улицам микрорайона. Кроме того, специалисты организовали передачу газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков. Около магазинов установят мобильный медпункт и пункт выдачи газовых печей, хлеба и воды.

В свою очередь, прокуратура Приморья сообщила об организации проверки после появления информации о маслянистой пленке на подтопленных участках микрорайона.

"Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш обозначил проблему на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, по результатам которого принято решение о реализации комплекса мер к предотвращению последствий для экологии", – отмечается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, зампрокурора Алексей Колмаков находился на месте ЧП. Он проконтролировал ход и результаты работ по сбору принесенных водой бытовых отходов и находящихся на поверхности воды маслянистых разливов.

В региональной прокуратуре добавили, что специалисты проведут необходимую обработку после нормализации уровня воды. Полная ликвидация загрязнений стоит на контроле прокуратуры.

Накануне в Уссурийске прорвало дамбу, которую ранее создали для сдерживания паводка. На фоне произошедшего из опасных мест эвакуировали 200 местных жителей. По данным регионального министерства ГО и ЧС, в зоне подтопления оказались 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

Немногим позже сообщили, что наводнение в Уссурийске стало самым масштабным и разрушительным за последние десять лет.

В воскресенье, 13 августа, в МЧС по Приморью сообщили, что дополнительные силы спасателей прибыли в регион из Хабаровского края. В состав колонны вошли самосвалы погрузчик, трал и экскаватор. Дополнительные силы спасателей будут работать в подтопленных районах. Они усилят и отсыпят дорожное полотно, где оно было размыто. А также возведут защитные дамбы и проведут другие аварийно-спасательные работы.



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