Уровень воды в реке Раздольная в Уссурийске начал снижаться

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Уровень воды в реке Раздольная, затопившей Уссурийск в Приморском крае, начал спадать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Уссурийска.

Накануне тайфун Ханун и полярный фронт обрушили на Приморский край от 50% до 110% месячной нормы осадков. Из-за обширных паводков уровень воды в реке Раздольная поднялся настолько, что вода прорвала дамбу. Уровень воды достиг рекордно высокой отметки в 10,85 метра и затем стал снижаться.

"Да, вода начинает спадать. Понемножечку, по сантиметру", – рассказали в интервью изданию РИА Новости.

В результате наводнения в регионе оказались отрезаны 31 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома, 1429 приусадебных участков и 40 участков автодорог.

Ранее сообщалось, что нынешнее наводнение в Уссурийске стало самым крупным и масштабным за последние десять лет. На данный момент точных данных о количестве подтопленных домов и пострадавших жителей пока нет.

В субботу в связи с ухудшением паводковой обстановки был введен режим чрезвычайной ситуации в 14 муниципальных образованиях городского округа.