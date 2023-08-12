В Москве может выпасть до четверти месячных осадков к утру воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный дождь сохранится в столице до воскресенья. К утру второго выходного дня может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, дождь сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут в субботу вечером, до 18:00.

"Всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

В городском хозяйстве Москвы подчеркнули, что во время осадков на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц коммунальной техники ГУП "Мосводосток".

Также сообщается, что в период непогоды в городе возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве призвали горожан быть особенно внимательными на улице.

Тем временем в Уссурийске продолжают справляться с наводнением, причиной которого стал прорыв дамбы. Накануне в регионе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме в 120–130 миллиметров. В результате разгула стихии в зоне подтопления оказались 27 домовладений и 111 придомовых территорий.