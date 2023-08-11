Движение по федеральной трассе Владивосток – Хабаровск перекрыто из-за подъема воды

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Автомобильное сообщение по федеральной трассе А-370 Владивосток – Хабаровск прервано из-за размыва объезда возле ремонтируемого моста в Спасском районе Приморья, сообщает ТАСС.

Дорогу размыло на участке между Малыми Ключами и Прохорами. Там находится автомобильный мост, который в настоящее время ремонтируется. Рядом был объезд, который также размыла поднявшаяся вода.

Сейчас власти решают вопрос об организации объезда или запуска движения для легковых автомобилей по мосту. При этом пока уровень воды слишком высок для каких-либо работ.

Из-за случившегося с обеих сторон поврежденного участка скопился большой затор.

Ранее сообщалось, что ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае.

До этого из-за ливней в Приморье обрушился автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе. В момент обрушения по мосту ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром.

Отмечается, что пострадавшим не понадобилась госпитализация, однако машину пришлось эвакуировать.

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