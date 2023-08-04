В Приморье обрушился автомобильный мост с проезжавшим по нему автомобилем

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Автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края обрушился, когда по нему проезжала машина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморья.

"Ночью 4 августа 2023 года на 6 километре автомобильной дороги "Подъезд к селу Иннокентьевка" произошло обрушение полотна мостового сооружения 1962 года постройки", – указано в сообщении.

По мосту в момент обрушения ехал автомобиль Nissan Note с водителем и одним пассажиром. Машина рухнула в место разлома, люди не пострадали.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор, около моста дежурят сотрудники ГИБДД. Автомобильное сообщение на участке дороги не осуществляется, организованы работы по обустройству временного объезда.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

До этого при проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

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