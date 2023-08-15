В Приморье ввели режим ЧС в связи с наводнением

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Власти Приморья решили ввести в регионе режим ЧС в связи с наводнением. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

По словам главы региона, ресурсами муниципалитетов не справиться с большими размерами ущерба от стихии. Региональная ЧС же позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольная в Уссурийске.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

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