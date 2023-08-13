В Приморье подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работу – Минздрав РФ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

В результате наводнения в Приморском крае были подтоплены 11 медучреждений, однако они продолжают функционировать и имеют достаточный запас лекарств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Накануне в регионе случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольная в Уссурийске. Наводнение в Приморском крае стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко поручил в подтопленном микрорайоне Семь ветров города Уссурийска ликвидировать разлив нефтепродуктов, а также провести расчеты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка – на какие показатели она была рассчитана, и с какими столкнулась.

Спасатели продолжают перевозить местных жителей по затопленным улицам микрорайона. Кроме того, волонтеры организовали передачу газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков.