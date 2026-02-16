Женщина погибла после взрыва газа в Северском районе Кубани

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

Женщина погибла после взрыва газа в доме в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, погибшей было 42 года.

О хлопка газа в жилом доме стало известно 16 февраля. Возгорания после взрыва не произошло. Уточнялось, что 1 человек находился под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 детей, не пострадали. По факту случившегося организованы проверки, на месте ЧП работают экстренные службы.

До этого в автосервисе Краснодара взорвался газовый баллон. После произошедшего в здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров, о пострадавших информация не поступала. СК начал доследственные проверочные мероприятия.