СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье

Видео: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Следственный комитет опубликовал видео последствий взрыва газового баллона в кафе в Ставропольском крае.

На кадрах показаны обгоревшие стены, обломки мебели и двери. Кроме того, на полу видны осколки бутылок и посуды. Помимо этого, показана работа следователей и криминалистов.

О взрыве газа стало известно 17 января. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Региональная прокуратура организовала проверку, кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Пострадали восемь человек, включая троих детей.

Глава краевого Минздрава Юрий Литвинов сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Владимир Владимиров, в свою очередь, рассказал о том, что среди тех, кто получил ранения, трое сотрудников кафе, а также семья из пяти человек.

